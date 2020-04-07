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ФК «Ростов» продлил контракты с Черновым и Байрамяном

ФК «Ростов» продлил контракты с Черновым и Байрамяном
Сразу два игрока продлили контракты с футбольный клубом «Ростов». Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе «жёлто-синих».
Цвета дончан продолжат представлять полузащитник Хорен Байрамян и защитник Евгений Чернов. Спортсмены продлили свои контракты на четыре с половиной года.

Хорен Байрамян является воспитанником «Ростова». После окончания училища олимпийского резерва играл за молодёжный состав «жёлто-синих», за всю карьеру только один год провёл в аренде другого клуба — в 2018-м выступал за «Рубин».

Евгений Чернов — воспитанник томского футбола. Играл за «Томь», оренбургский «Газовик», дзержинский «Химик», красноярский «Енисей», питерский «Зенит-2», «Тосно». В «Ростов» перешёл в феврале 2019 года.

Напомним, сейчас приостановлены все матчи Российской Премьер-Лиги. Это связано с пандемией коронавируса. В стране запрещено проводить какие-либо массовые мероприятия. Все культурные и спортивные объекты, а также непродовольственные магазины, кафе, библиотеки и фитнес-центры закрыты. Граждан обязуют соблюдать режим самоизоляции.

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