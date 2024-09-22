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ФК «Ростов» не сумел обыграть махачкалинское «Динамо»

ФК «Ростов» не сумел обыграть махачкалинское «Динамо»
В матче 22 сентября на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».

Три игрока гостей получили по желтой карточке – Зелимхан Юсупов, Абакар Гаджиев и Джемаль Табидзе. Обе команды не смогли забить голы.

«Ростов» набрал 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером турнира остается «Зенит», у которого 23 очка.

В следующем матче, который состоится 28 сентября, «Ростов» встретится с «Акроном».
Фото: Ростов ру
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