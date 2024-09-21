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ФК «Ростов» потратит 50 миллионов рублей на питание и гостиницы для игроков

ФК «Ростов» потратит 50 миллионов рублей на питание и гостиницы для игроков
Футбольный клуб «Ростов» выделил 50 миллионов рублей на размещение игроков в гостиницах. «Желто-синие» заказали услуги бронирования через сервис тендеров, аукционов и закупок.

В бронь будет включен не только основной состав, но и молодежный, а также женская команда ФК «Ростов» и детско-юношеские команды клуба. За выделенную сумму футболистов нужно будет размещать и кормить во время всех мероприятий, в которых они принимают участие. В список входят Российская Премьер-Лига, Кубок России, Суперлига, первенства России по футболу среди молодежных команд, первенства России по футболу среди юниорок до 21 года и т. д.

Контракт уже заключен. Название организации, которая будет предоставлять услуги, скрыто.
Фото: ФК Ростов
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