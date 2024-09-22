В Ростовской области с 23 сентября пропадет телерадиосигнал

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В Ростовской области возможны перебои в телерадиовещании. Специалисты РТРС опубликовали актуальный график отключений.В связи с профилактическими работами 23 сентября в Морозовске с 9:00 до 18:00 и в хуторе Сиротском Дубовского района с 11:00 до 17:00 не будет сигнала. На следующий день перебои с вещанием ожидаются в хуторе Присальском Дубовского района и селе Покровском Неклиновского района. Также возможны проблемы с подключением 25 сентября в станице Андреевской Дубовского района и селе Первомайском Кашарского района.Кроме того, с 27 сентября по 20 октября из-за повышенной солнечной активности ожидаются перебои в работе телевидения. В этот период антенна, спутник и солнце будут находиться на одной прямой линии, что может привести к потере сигнала. Теле- и радиосигнал может пропасть в Ростове, Сальске, Волгодонске, Морозовске, Каменске-Шахтинском и станице Вешенской.