Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области с 23 сентября пропадет телерадиосигнал

В Ростовской области с 23 сентября пропадет телерадиосигнал
В Ростовской области возможны перебои в телерадиовещании. Специалисты РТРС опубликовали актуальный график отключений.

В связи с профилактическими работами 23 сентября в Морозовске с 9:00 до 18:00 и в хуторе Сиротском Дубовского района с 11:00 до 17:00 не будет сигнала. На следующий день перебои с вещанием ожидаются в хуторе Присальском Дубовского района и селе Покровском Неклиновского района. Также возможны проблемы с подключением 25 сентября в станице Андреевской Дубовского района и селе Первомайском Кашарского района.

Кроме того, с 27 сентября по 20 октября из-за повышенной солнечной активности ожидаются перебои в работе телевидения. В этот период антенна, спутник и солнце будут находиться на одной прямой линии, что может привести к потере сигнала. Теле- и радиосигнал может пропасть в Ростове, Сальске, Волгодонске, Морозовске, Каменске-Шахтинском и станице Вешенской.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.