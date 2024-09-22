Над Ростовской областью сбили четыре беспилотника

Фото: Ростов ру

В ночь на 22 сентября над Ростовской областью были сбиты четыре беспилотника. По данным Минобороны России, над акваторией Азовского моря также были уничтожены еще шесть дронов.Кроме того, силы ПВО за ночь сбили два беспилотника над Курской областью и по одному — над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.Ранее губернатор Ростовской области сообщал, что около 2:00 в Миллеровском районе был сбит беспилотник. Из-за падения обломков в поле начался пожар из-за сухой растительности. В происшествии никто не пострадал.