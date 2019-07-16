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Гацкан прокомментировал свой уход из «Ростова» после 11-летней карьеры

Гацкан прокомментировал свой уход из «Ростова» после 11-летней карьеры
После 11 лет работы полузащитник «Ростова» Александр Гацкан решил покинуть клуб. Хоть футболист недавно и продлил контракт с администрацией команды, сейчас стало известно, что он переходит в «Сочи».

- Жизнь не стоит на месте, я всё ещё профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле, - прокомментировал Александр. - В моей карьере наступает новый этап.

Матч «Ростов» - «Спартак», назначенный на 20 июля, станет для Гацкана последним в составе «жёлто-синих».

Спортсмен пришёл в донской клуб в 2008 году. В составе «Ростова» он выступил в 314 матчах, забив 24 гола. Стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14 и вице-чемпионом России в сезоне-2015/16.

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