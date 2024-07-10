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ФК «Чайка» объявил о пополнении состава новым нападающим

ФК «Чайка» объявил о пополнении состава новым нападающим
ФК «Чайка» объявил о пополнении состава новым нападающим. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба 9 июля.

Клуб заключил двухлетнее соглашение с 22-летним футболистом Станиславом Библиком. Станислав является воспитанником донецкого «Шахтёра». В 2018 году он провёл четыре матча в Юношеской лиге УЕФА за «Шахтёр», где его соперниками были «Лион», «Хоффенхайм» и «Манчестер Сити».

В 2021 году Станислав перешёл в «Акрон» на правах аренды, где сыграл 5 матчей в ФНЛ. В 2023 году он выступал за «Звезду» из Санкт-Петербурга, проведя 10 матчей и забив 5 голов, а также сделав 2 результативные передачи. В 2024 году Станислав перешёл в «Челябинск», где сыграл 23 матча, забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.
Фото: ФК Чайка
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