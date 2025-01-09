Другие футбольные клубы заинтересовались 19-летним вратарем молодежки «Ростова»

Фото: ФК Ростов

Вратарем молодежной команды ФК «Ростов» Михаилом Цулая заинтересованы несколько футбольных клубов. Об этом сообщает сайт Legalbet.Контракт между ФК «Ростов» и 19-летним голкипером истекает 30 июня 2025 года. Переговоры о трансфере с футболистом уже ведут сразу два клуба - «Акрон» и «Пари НН». Спортсменом также интересуются футбольные клубы из Европы.Однако жёлто-синие не стремятся отпускать Михаила Цулая и в свою очередь предложили футболисту продление контракта.