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На Шахтинском электромеханическом заводе продлили конкурсное производство

На Шахтинском электромеханическом заводе продлили конкурсное производство
Конкурсное производство в отношении ООО «Шахтинского электромеханического завода специального машиностроения» продлили на полгода. Имущество предприятия могут попытаться продать на аукционе до июня.

ООО «Шэмз Спецмаш» был зарегистрирован в городе Шахты Ростовской области в 2015 году. Основной деятельностью предприятия являлось производство гидравлического и пневматического оборудования.

С 2021 года компания находится в процессе банкротства.
Фото: социальные сети
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