На Шахтинском электромеханическом заводе продлили конкурсное производство
Конкурсное производство в отношении ООО «Шахтинского электромеханического завода специального машиностроения» продлили на полгода. Имущество предприятия могут попытаться продать на аукционе до июня.
ООО «Шэмз Спецмаш» был зарегистрирован в городе Шахты Ростовской области в 2015 году. Основной деятельностью предприятия являлось производство гидравлического и пневматического оборудования.
С 2021 года компания находится в процессе банкротства.