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Роман и Виктория стали самыми популярными именами на Дону в первую неделю года

Роман и Виктория стали самыми популярными именами на Дону в первую неделю года
В начале 2025 года в Ростовской области стали особенно популярными имена Виктория и Роман. Портал ЗАГС предоставил актуальные данные на 8 января.

Среди женских имен лидирует Виктория — так назвали пять новорожденных. Также в числе популярных имен — Василиса (3), Варвара (3), Анна (3) и Ева (3).

Среди мужских имен лидирует Роман — так назвали пятерых. Сергей, Максим и Мирон также были популярны — по три раза, а Артем — только два.

Интересно, что в 2024 году самым популярным именем для девочек стало имя София. В регионе так назвали 696 малышек, а по всей России — 21 963 ребёнка.

Среди мальчиков же самым распространённым именем стало Александр. На Дону так назвали 713 малышей, а в целом по стране — 23 253.
Фото: ростов.ру
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