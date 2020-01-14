«Ростов» и «Зенит» готовят три обмена игроками



Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» готовят обмен игроками зимой 2020 года. По данными спортивных изданий, руководство команд ведут переговоры по трём игрокам.



Сообщается, что «жёлто-синие» интересуются полузащитником «Зенита-2» Леоном Мусаевым. Тренер питерской команды не взял его в основной состав, а сам Леон не собирается играть за «Зенит-2». Агент Мусаева ведёт переговоры с «Рубином», но в то же время к нему проявляет большой интерес ФК «Ростов».



Также южане думают арендовать на вторую часть сезона хавбека питерцев Олега Шатова. Он выпал из состава «Зенита», но руководство клуба пока не хочет его отпускать. Сам Шатов планирует играть в РПЛ на постоянной основе. К нему проявлял интерес «Рубин», также известно о его переговорах с «Ростовом». Проблемой может стать то, что «жёлто-синие» не смогут предложить Шатову устраивающую его зарплату.



Оговаривается трансфер защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в «Зенит». Однако, как бы питерцы не хотели получить его уже в январе, переход футболиста отложили до лета. Клубы планируют вернуться к переговорам в мае. Есть большая вероятность, что летом «Зенит» покинут сразу два защитника, так что они будут очень заинтересованы в трансфере Чистякова.