В Ростове в ДТП пострадала 75-летняя женщина-водтель

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове в результате аварии пострадала 75-летняя женщина-водитель. ДТП случилось 9 января на улице Стадионной. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Ростовской области.Около 10:30 утра по улице двигался автомобиль марки «Джили МК-Кросс», за рулем которого находился мужчина 45 лет. На перекрестке он не уступил дорогу «Киа Рио», которым управляла пожилая женщина. В результате произошло лобовое столкновение. Передняя часть обоих автомобилей превратилась в груду искореженного металла.Водитель «Киа Рио» получила травмы и была госпитализирована. [left][/left]