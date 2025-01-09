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В Ростове в ДТП пострадала 75-летняя женщина-водтель

В Ростове в ДТП пострадала 75-летняя женщина-водтель
В Ростове в результате аварии пострадала 75-летняя женщина-водитель. ДТП случилось 9 января на улице Стадионной. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Ростовской области.

Около 10:30 утра по улице двигался автомобиль марки «Джили МК-Кросс», за рулем которого находился мужчина 45 лет. На перекрестке он не уступил дорогу «Киа Рио», которым управляла пожилая женщина. В результате произошло лобовое столкновение. Передняя часть обоих автомобилей превратилась в груду искореженного металла.

Водитель «Киа Рио» получила травмы и была госпитализирована. [left][/left]
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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