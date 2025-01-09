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Один из астероидов носит имя Ростова-на-Дону

Один из астероидов носит имя Ростова-на-Дону
Один из астероидов назван в честь Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка имени М. Горького Николай Дёмин.

На данный момент в Солнечной системе существует почти 700 тысяч астероидов. Более 19 тысяч имеют утвержденные наименования, как и астероид № 4071.

- Астероид (Ростовдон или (4071) Rostovdon, он же 1981 RD2) имеет диаметр около 26 километров и обращается вокруг Солнца в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера,- рассказал Николай Демин.

Астероид был открыт еще 7 сентября 1981 года советским астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской обсерватории. Назван он в честь малой родины первооткрывательницы.
Фото: Википедия
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