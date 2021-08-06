Донские спортсмены завоевали рекордное число медалей на Олимпийских играх

Спортсмены из Ростовской области завоевали 18 медалей на Олимпийских играх в Токио. В их числе - четыре золотых, 10 серебряных и четыре бронзовых. Это рекордное число призовых мест на международном турнире за последние 69 лет. Раньше спортсмены Ростовской области выигрывали максимум 14 медалей - в 1980 году в Москве и в 2008 году в столице Китая - Пекине.- Это абсолютный рекорд по количеству завоеванных донскими спортсменами олимпийских наград, начиная с 1952 года, - прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.Всего в международном летнем турнире участвовали 19 человек из донского региона. Из них подняться на пьедестал удалось 13.В числе призеров - спортивный гимнаст Никита Нагорный. Он занял первое место в командном многоборье - впервые в истории донского спорта среди мужчин. Также гимнаст получил две бронзы - в личном многоборье и в упражнениях на перекладине.Спортивная гимнастка Владислава Уразова тоже не осталась в стороне. Девушка завоевала золото в командном многоборье. За всю историю современного спорта победа в этой дисциплине стала первой.Лариса Коробейникова взяла золото в командном первенстве по фехтованию. Кроме того, рапиристка стала третьей в личном первенстве.Лучница Елена Осипова – серебряный призер в командном первенстве. Это первая олимпийская медаль в истории донской стрельбы из лука. Также у девушки серебро и в личном первенстве.Нияз Ильясов взял бронзу по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов. Он стал первым донским спортсменом, завоевавшим олимпийскую медаль.Елена Орябинская отличилась в двойке распашной без рулевого на дистанции 2 000 метров. Девушка выиграла первую для России олимпийскую награду в академической гребле с 2004 года - серебряную медаль.Семь гандболисток «Ростов-Дона», вошедшие в состав национальной сборной, тоже показали хороший результат. Команда заняла второе место.Отметим, 6 августа в ростовской СШОР № 2 в честь двух воспитанников - олимпийских чемпионов назвали два гимнастических зала. Теперь большой зал носит имя Никиты Нагорного, а малый - Влады Уразовой.