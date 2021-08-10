Донские спортсмены примут участие в Паралимпийских играх в Токио

В XVI летних Паралимпийских играх примут участие 11 донских спортсменов. Турнир состоится с 24 августа по 5 сентября в столице Японии Токио.Всего в соревновании будут участвовать порядка 4,4 тысячи паралимпийцев. Из них 241 представит национальную команду России, среди которых 11 - из Ростовской области. 539 комплектов наград разыграют в 22 видах спорта. Донские спортсмены поборются за победу в шести из них, рассказал замгубернатора Артем Хохлов.- В настоящее время все спортсмены находятся в тренировочных центрах сборной команды России. И уже 18-19 августа они направятся в Токио, - прокомментировал Артем Хохлов. - За время участия в Паралимпийских играх с 1988 по 2012 годы донскими спортсменами завоевано 13 медалей, среди которых - 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.Среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх выступят восемь донских спортсменов. Алексей Чуркин, Евгения Галактионова, Александр Ельмин и Владимир Свиридов примут участие в турнире по легкой атлетике в толкании ядра. Елена Иванова поборется за титулы в беге на 100 и 200 метров, Александр Скалиух - в плавании, Анна Бычкова - в триатлоне, а Надежда Андреева - в гребле на байдарках и каноэ.Еще трое примут участие в соревнованиях по спорту слепых. Мария Ульяненко выступит в турнире по легкой атлетике (забег на 400 метров), а Дарья Лукьяненко и Владимир Сотников - по плаванию.Заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов добавил, что региональное правительство всесторонне поддерживает атлетов.- За пятилетний период подготовки на спортивные мероприятия по адаптивному спорту направлено 60 млн рублей и 5 млн рублей - на спортивное оборудование и инвентарь, - рассказал Артем Хохлов. - Оказана материальная поддержка в виде выплаты стипендий и премий губернатора Ростовской области в объеме 43 млн рублей.Напомним, в XV Паралимпийских играх 2016 года спортсмены сборной команды России не участвовали в связи с запретом Международного паралимпийского комитета.По словам 46-кратного чемпиона России по плаванию и легкой атлетике Сергея Бурлакова, из-за этого спортсмены настроены решительно.- У них психологически накопилась спортивная злость, и, в связи с запретом на участие в прошлой Олимпиаде, она имеет не один цикл, а два, - отметил он.Сергей Бурлаков уверен, что в этом году донские спортсмены покажут такие результаты, каких и сами не ожидали.