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Гандболистка «Ростов-Дона» Алина Кишко раскрыла причины отсутствия на предыдущих матчах

Гандболистка «Ростов-Дона» Алина Кишко раскрыла причины отсутствия на предыдущих матчах
Гандболистка «Ростов-Дона» Алина Кишко раскрыла причины своего отсутствия на предыдущих матчах, о чем сообщила пресс-служба клуба.

В последние игры она, как левая полусредняя, не была в основном составе, что вызвало у болельщиков вопросы относительно её отсутствия. 22-летняя спортсменка объяснила, что не могла участвовать в матче по объективным причинам.

– В данный момент я продолжаю работать над своим здоровьем. Это не связано со спортивной травмой, но я предпочитаю не обнародовать детали. Не могу точно сказать, когда вернусь, но надеюсь, это произойдет очень скоро! — поделилась Кишко.

Алина является воспитанницей РЦОР по гандболу (Минск, Республика Беларусь). В 2019-2022 годах играла за — БНТУ-«БелАЗ» (Минск, Республика Беларусь). В 2022-2023 годах пополнила клуб «Busan Bisco» (Южная Корея). В июне 2023 года выступила за "Ладу" из Тольятти.
Фото: ГК Ростов-Дон
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