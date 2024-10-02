Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Даниил Уткин не прошел в стартовый состав грозненского «Ахмата»

Даниил Уткин не прошел в стартовый состав грозненского «Ахмата»
Футболист «Ростова» Даниил Уткин не попал в основной состав «Ахмата» на матч с ЦСКА. Игра прошла 28 сентября.

Ранее Валерий Карпин говорил, что полузащитник хотел больше времени играть на поле. Донской клуб не мог предоставить ему такой возможности.

К сожалению, у Даниила не получилось выйти на поле и с новой командой. Футболист не попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с ЦСКА.

Напомним, Даниил Уткин присоединился к грозненскому «Ахмату» на правах аренды на один сезон. Несмотря на это, он по-прежнему числится игроком «Ростова». Контракт футболиста с ростовским клубом действует до 2026 года. 
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.