Даниил Уткин не прошел в стартовый состав грозненского «Ахмата»

Фото: ФК Ростов

Футболист «Ростова» Даниил Уткин не попал в основной состав «Ахмата» на матч с ЦСКА. Игра прошла 28 сентября.Ранее Валерий Карпин говорил, что полузащитник хотел больше времени играть на поле. Донской клуб не мог предоставить ему такой возможности.К сожалению, у Даниила не получилось выйти на поле и с новой командой. Футболист не попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с ЦСКА.Напомним, Даниил Уткин присоединился к грозненскому «Ахмату» на правах аренды на один сезон. Несмотря на это, он по-прежнему числится игроком «Ростова». Контракт футболиста с ростовским клубом действует до 2026 года.