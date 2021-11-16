Экс-капитан ФК «Ростов» Александр Гацкан стал тренером юношеской команды
Бывший капитан футбольного клуба «Ростов» стал тренером юношеской команды. О назначении Александра Гацкана 18 ноября сообщили в пресс-службе «желто-синих». Он вошел в тренерский штаб команды игроков 2007 года рождения.
Александр Гацкан играл за донской клуб 11 лет (с 2008 года). В июле 2015-го он стал капитаном. За годы карьеры Гацкан стал четырежды футболистом года в Молдавии (2013, 2015, 2016, 2017 гг.), серебряным призером чемпионата России в сезоне-2015/16 и обладателем Кубка России-2013/14.
В 2019 году футболист перешел в самарские «Крылья Советов», а через два года ушел из ФК и вскоре завершил игровую карьеру. В сентябре 2021 года он заявил о том, что готов войти в состав тренерского штаба донской команды.
- Пойду ли я, если меня позовут в тренерский штаб? Конечно, даже не думая, - добавил тогда Гацкан. - «Ростов» в моем сердце навсегда, моя родная команда, я готов ей помогать всегда.