Бывший капитан ФК «Ростов» Гацкан заявил о завершении профессиональной карьеры
Экс-капитан ФК «Ростов» заявил о завершении профессиональной карьере игрока. Полузащитник Александр Гацкан сообщил о своем решении 29 июля.
В составе «желто-синих» футболист выходил на поле 11 лет - с 2008 года. А в июле 2015 стал капитаном команды. За годы карьеры Гацкан стал серебряным призером чемпионата России в сезоне 2015/2016 году и обладателем кубка России в сезоне 2013/14. Четырежды футболист года в Молдавии (2013, 2015, 2016, 2017 годы).
В 2019 году на замену ему пришел полузащитник помоложе – 23-летний норвежец Матиас Норманн. После ухода Гацкана «Ростов» сменил четырех капитанов. Сейчас им является защитник Максим Осипенко. Тогда футболист перешел в самарские «Крылья Советов». Через два года 37-летний спортсмен заявил о своем уходе из ФК. Футболистом заинтересовалась песчанкопская «Чайка». Однако в состав команды Гацкан не вошел. А через несколько месяцев и вовсе решил завершить карьеру.