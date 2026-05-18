Водителей Ростовской области предупредили об опасности ДТП на М-4 из-за дождя

Автомобилистов Ростовской области предупредили о риске аварий на трассе М-4 «Дон» из-за дождливой погоды. Об этом сообщили в «Автодоре».

По прогнозам синоптиков, утром 18 мая местами по региону ожидаются осадки. Дожди также прогнозируются в отдельных районах Краснодарского края.

Из-за мокрого асфальта ухудшается сцепление колес с дорогой. Это повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Во время дождя водителям советуют снижать скорость и держать большую дистанцию до впереди идущих автомобилей.
Фото: Дондей
