Водителей Ростовской области предупредили об опасности ДТП на М-4 из-за дождя

Автомобилистов Ростовской области предупредили о риске аварий на трассе М-4 «Дон» из-за дождливой погоды. Об этом сообщили в «Автодоре».По прогнозам синоптиков, утром 18 мая местами по региону ожидаются осадки. Дожди также прогнозируются в отдельных районах Краснодарского края.Из-за мокрого асфальта ухудшается сцепление колес с дорогой. Это повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Во время дождя водителям советуют снижать скорость и держать большую дистанцию до впереди идущих автомобилей.