В Ростове на новой рабочей неделе сохранится теплая, но дождливая погода. Об этом свидетельствуют показатели синоптиков Гисметео.В понедельник, 18 мая, днем воздух прогреется до +21 градуса. К вечеру температура снизится до +16. День будет пасмурным, ожидается дождь. Ветер умеренный, с порывами до семи метров в секунду.Во вторник и среду синоптики обещают до +25 градусов днем. Вечером температура опустится до +19. Небо в эти дни будет затянуто облаками, а после обеда возможен небольшой дождь. Во вторник порывы ветра достигнут восьми метров в секунду, в среду - до 10.В четверг, 21 мая, днем ожидается до +26 градусов. Ночью станет прохладнее - около +21. Погода будет облачной, прогнозируются дожди. Также синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 10 метров в секунду.В пятницу, в последний рабочий день недели, после обеда воздух прогреется до +29 градусов. К вечеру температура опустится до +23. День будет облачным, а вечером возможен дождь. Ветер ожидается до шести метров в секунду.