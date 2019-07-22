Администрация и тренер «Ростова» получили штрафы после матча со «Спартаком»



После матча со «Спартаком» ФК «Ростов» получил штрафы. Соответствующее решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которое состоялось 23 июля.



Главный тренер донской команды Валерий Карпин должен заплатить 10 тысяч рублей за выход из технической зоны без разрешения судьи. Администрация «жёлто-синих» оштрафована на такую же сумму за то, что их болельщики скандировали с трибун ненормативную лексику.



Московский «Спартак» наказали на 40 тысяч рублей. Такую сумму клуб должен выплатить из-за фанатов, которые во время матча зажигали петарды. За выкрики нецензурной брани болельщиками администрация московской команды заплатит 10 тысяч рублей.



Напомним, игра «Ростов» - «Спартак» состоялась 20 июля в донской столице. После матча между зрителями, которые направились под трибуны, начались стычки. В гущу толпы направились сотрудники ОМОНа и с помощью спецсредств стали их усмирять. Один из фанатов затеял драку с контролёром-распределителем, и силовики также пресекли его действия. Некоторые зрители жгли файеры и петарды. Сотрудники Росгвардии задержали в общей сложности восемь человек. Через какое-то время их отпустили.