Живым нашли пропавшего парня-инвалида в Ростовской области



В Гуково Ростовской области нашли живым сбежавшего из дома 21-летнего парня-инвалида. Даниила Басюка обнаружили вечером 6 мая. Как рассказала сестра молодого человека, о его местонахождении сообщила соседка.



Даниил ушёл ночью, когда его родители спали. Утром, обнаружив, что сына нет, они обратились к правоохранителям и разместили информацию о поиске в Сети. Отмечалось, что он болен ДЦП, не разговаривает и практически ничего не слышит. К счастью, в течение дня Басюк нашёлся живым. Сейчас он находится дома с семьёй.