В Ростовской области разыскивают сбежавшего из дома парня с инвалидностью





В Гуково Ростовской области родные разыскивают 21-летнего парня с инвалидностью. Как рассказали родственники, Даниил Басюк сбежал из дома в ночь на 6 мая. Он пропал на улице Герцена, пока его отец спал.



Рост молодого человека - около 170 сантиметров, телосложение среднее. У него чёрные короткие волосы и тёмные глаза.



Из особых примет: у Даниила нарушена функция ходьбы. Также он практически всегда держит голову опущенной. Сестра парня отметила, что он болен ДЦП, не разговаривает и практически ничего не слышит.



Это уже не первый раз, когда он сбегает из дома. Причина таких поступков для семьи остаётся загадкой.



Если вы знаете, где может находиться Даниил Басюк, сообщите по телефонам: 8-901-746-60-67 или 02.