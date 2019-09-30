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Парня, пропавшего в Ростовской области, нашли живым

Парня, пропавшего в Ростовской области, нашли живым
Молодого человека, пропавшего в Ростовской области, нашли живым. Родители искали 24-летнего Артёма Ткачёва около суток. Парень пропал в Новочеркасске после того, как уволился с работы. Сообщение о его розыске появилось 1 октября.

На следующий день стало известно, что Артём нашёлся. Где он пропадал и почему не предупредил родных о том, что не придёт домой, неизвестно. Разыскивая сына, родные обратились в полицию, и сейчас молодой человек находится там вместе с отцом.

Напомним, перед тем, как исчезнуть, Ткачёв уволился с работы. Он не выходил на связь, и семья парня обошла все больницы в его поисках. К счастью, на следующий день он нашёлся живым и невредимым.

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