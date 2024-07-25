Разыскиваемую в Ростовской области 50-летнюю жительницу Кубани нашли живой

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Разыскиваемую в Ростовской области 50-летнюю жительницу Краснодарского края нашли живой. О том, где находится Анжелика Горпиченко, ничего не было известно больше месяца.Женщина живет в городе Новороссийске. Она ушла из дома 11 июня и не вернулась. Анжелика перестала отвечать на звонки и сообщения близких. Ее родственники были обеспокоены и написали заявление в полицию. Они также обратились за помощью к волонтерским отрядам.Только днем 25 июля добровольцы сообщили, что женщину нашли живой. О том, где находилась Анжелика все это время, не сообщается.