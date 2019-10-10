Живой нашли пропавшую месяц назад 48-летнюю ростовчанку



В Ростове нашли живой пропавшую 48-летнюю женщину. Елена Ильина пропала 31 августа, выйдя из дома, после чего никто ее больше не видел.



В поиске были задействованы правоохранительные органы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг». Они прочесывали улицы и опрашивали прохожих.



11 октября стало известно, что полиция нашла Елену. Сейчас правоохранители устанавливают, где она все это время пропадала. К счастью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.