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Живой нашли пропавшую месяц назад 48-летнюю ростовчанку

Живой нашли пропавшую месяц назад 48-летнюю ростовчанку
В Ростове нашли живой пропавшую 48-летнюю женщину. Елена Ильина пропала 31 августа, выйдя из дома, после чего никто ее больше не видел.

В поиске были задействованы правоохранительные органы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг». Они прочесывали улицы и опрашивали прохожих.

11 октября стало известно, что полиция нашла Елену. Сейчас правоохранители устанавливают, где она все это время пропадала. К счастью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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