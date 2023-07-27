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Жители Ростова пожаловались на отсутствие троллейбусов № 7 на Малюгиной

Жители Ростова пожаловались на отсутствие троллейбусов № 7 на Малюгиной
В Ростове жители пожаловались на отсутствие троллейбусов № 7 на Малюгиной. Соответствующую жалобу горожане опубликовали 27 июля на сайте Благоустройства.

По словам местных жителей, троллейбус № 7 должен делать остановку в 8:15 на Малюгиной и продолжать маршрут до микрорайона Сельмаш. Однако утром общественный транспорт так и не приехал на остановку.

- По факту троллейбуса нет ни до, ни после этого времени, - добавили ростовчане.

Из-за нерегулярного графика местные жители могли опоздать на работу или по делам. Не дождавшись троллейбуса, горожанам пришлось вызывать такси или идти в нужное место пешком.

Добавим, что в таких случаях местным жителям следует обращаться в департамент транспорта. Специалист примет заявку и сделает запрос на решение проблемы. Также жалобу можно направить в городскую администрацию.

Напомним, ранее жители Ростова пожаловались на нерегулярный график автобуса № 25. Горожанам пришлось ждать общественный транспорт больше часа.
Фото: Rostov.ru
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