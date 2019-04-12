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Жительница Ростова требует прекратить побелку деревьев

Жительница Ростова требует прекратить побелку деревьев
Ростовчанка просит запретить белить деревья. По словам Виктории Савицкой, стволы с белым низом портят облик города.
Женщина утверждает, что в побелке деревьев нет необходимости — в дикой природе они отлично без неё обходятся.

- Стволы растений покрывают краской или известью с клеевой добавкой, - пишет активистка. - Из-за этого кора перестаёт быть проницаемой, а ведь через неё идёт газообмен. Из-за этого вещества хуже перемещаются из корней к кроне и обратно.

Виктория добавила, что биологи высказываются против побелки. Во многих регионах России уже отменили эту традицию.

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