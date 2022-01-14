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Жителям Ростовской области снова грозит подтопление из-за нагонных явлений

Жителям Ростовской области снова грозит подтопление из-за нагонных явлений
Жителям Ростовской области снова грозит подтопление из-за нагонных явлений. Река Дон может выйти из берегов ночью 17 января и утром 18.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на устьевом участке реки возможен нагон воды из-за сильного ветра.

- Уровень воды в Азова повысится до неблагоприятной отметки, а в Ростове - достигнет ее, в Аксае - приблизится, - уточнили в ведомстве. - Из-за этого может подтопить низменные прибрежные территорий.

Людям, проживающим недалеко от берегов реки, стоит быть внимательными и осторожными. Автомобилистам рекомендуется не оставлять транспорт под деревьями и незакрепленными конструкциями, особенно вблизи воды.

Ветер бушует в Ростовской области с 14 января. Из-за урагана тысячи жителей Аксайского района лишились электричества, на автомобиль упал балкон жилого дома, а в Азовском районе 45 домов оказались подтоплены.
Фото: Алексей Бойко.
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