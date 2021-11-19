Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды
На Дону прогнозируют нагон воды из-за сильного ветра. Уровень воды у города Азова повысится ночью и утром 21 ноября.

Спасатели уточнили, что из-за нагонных явлений возможно подтопление низменных прибрежных территорий.

Жителям города стоит быть особенно внимательными и осторожными. Владельцам авто не рекомендуется парковаться под деревьями и
слабозакрепленными конструкциями, особенно рядом с водоемом.

В некоторых муниципалитетах из-за сильного ветра упали деревья. К счастью, ЧП обошлись без пострадавших. Однако в результате одного из таких происшествий владелец иномарки потерпел ущерб на десятки тысяч рублей. Дерево обрушилось прямо на его машину, разбив вдребезги стекло и помяв крышку багажника.
Фото: seatemperature.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.