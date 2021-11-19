В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды
На Дону прогнозируют нагон воды из-за сильного ветра. Уровень воды у города Азова повысится ночью и утром 21 ноября.
Спасатели уточнили, что из-за нагонных явлений возможно подтопление низменных прибрежных территорий.
Жителям города стоит быть особенно внимательными и осторожными. Владельцам авто не рекомендуется парковаться под деревьями и
слабозакрепленными конструкциями, особенно рядом с водоемом.
В некоторых муниципалитетах из-за сильного ветра упали деревья. К счастью, ЧП обошлись без пострадавших. Однако в результате одного из таких происшествий владелец иномарки потерпел ущерб на десятки тысяч рублей. Дерево обрушилось прямо на его машину, разбив вдребезги стекло и помяв крышку багажника.