В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды

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На Дону прогнозируют нагон воды из-за сильного ветра. Уровень воды у города Азова повысится ночью и утром 21 ноября.Спасатели уточнили, что из-за нагонных явлений возможно подтопление низменных прибрежных территорий.Жителям города стоит быть особенно внимательными и осторожными. Владельцам авто не рекомендуется парковаться под деревьями ислабозакрепленными конструкциями, особенно рядом с водоемом.В некоторых муниципалитетах из-за сильного ветра упали деревья. К счастью, ЧП обошлись без пострадавших. Однако в результате одного из таких происшествий владелец иномарки потерпел ущерб на десятки тысяч рублей. Дерево обрушилось прямо на его машину, разбив вдребезги стекло и помяв крышку багажника.