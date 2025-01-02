Жителям Ростовской области предложили список красивых дат для заключения брака в 2025 году

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Жителям Ростовской области предложили список удачных дат для заключения брака в 2025 году. Среди зимних вариантов выделяются 25.01.2025, 05.02.2025 и 25.02.2025. Для тех, кто предпочитает весенние свадьбы, подойдут следующие числа: 03.03.2025, 05.03.2025, 25.03.2025, 04.04.2025, 05.04.2025 и 25.04.2025. Также стоит отметить 20.05.2025, хотя некоторые пары могут отказаться от майского торжества из-за известной приметы: «В мае жениться – всю жизнь маяться».Летом можно выбрать одну из девяти привлекательных дат: 05.06.2025, 06.06.2025, 25.06.2025, 05.07.2025, 07.07.2025, 25.07.2025, 05.08.2025, 08.08.2025 и 25.08.2025.В сентябре предлагаются три красивых числа: 05.09.2025, 09.09.2025 и 25.09.2025. В октябре и ноябре также есть удачные варианты: 10.10.2025, 25.10.2025, 05.11.2025, 11.11.2025 и 25.11.2025.Декабрь завершает год тремя магическими датами: 05.12.2025, 12.12.2025 и 25.12.2025.Выбор дня для свадьбы – это серьезный выбор. Многие пары отдают предпочтение красивым датам, в которые празднование торжества запомнится надолго.