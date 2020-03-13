Священный Синод назначил викария Ростовской епархии



В Москве на заседании Священного Синода РПЦ назначен викарий Ростовской епархии. Им стал иеромонах Артемий Кузьмин.



С рапортом о необходимости назначения выступил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Он рекомендовал утвердить в должности 36-летнего иеромонаха и клирика Артемия Кузьмина.



Как сообщили в пресс-службе Донской епархии, члены Священного Синода постановили избрать иеромонаха Артемия викарием со статусом «Таганрогский».



Известно, что Артемий Кузьмин - выпускник Российского православного института святого Иоанна Богослова. В монахи он постригся в 2011 году.



Добавим, что викарий – это помощник правящего архиерея в епископском сане. Он исполняет поручения по делам епархии, и носит титул по одному из городов на ее территории.