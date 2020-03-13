Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Священный Синод назначил викария Ростовской епархии

Священный Синод назначил викария Ростовской епархии
В Москве на заседании Священного Синода РПЦ назначен викарий Ростовской епархии. Им стал иеромонах Артемий Кузьмин.

С рапортом о необходимости назначения выступил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Он рекомендовал утвердить в должности 36-летнего иеромонаха и клирика Артемия Кузьмина.

Как сообщили в пресс-службе Донской епархии, члены Священного Синода постановили избрать иеромонаха Артемия викарием со статусом «Таганрогский».

Известно, что Артемий Кузьмин - выпускник Российского православного института святого Иоанна Богослова. В монахи он постригся в 2011 году.

Добавим, что викарий – это помощник правящего архиерея в епископском сане. Он исполняет поручения по делам епархии, и носит титул по одному из городов на ее территории.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.