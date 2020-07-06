Жителя Ростовской области осудили за развратные действия в отношении трех девочек
В Ростовской области суд вынес приговор 69-летнему жителю Цимлянска, обвиняемому в развратных и иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
В октябре 2019 года мужчину застали за развратными действиями на улице в Цимлянске. Жертвами извращенца стали три девочки.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».
- Приговором суда мужчина осужден к лишению свободы сроком на 12 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.