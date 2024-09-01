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Жители Ростовской области сообщают о работе ПВО 1 сентября

Жители Ростовской области сообщают о работе ПВО 1 сентября
Жителей Ростовской области напугал громкий звук, похожий на взрыв. Грохот раздался 1 сентября около 13:10 в Таганроге.

По словам местных жителей, после этого на небе появились белые следы. Люди предположили, что над городом сбили беспилотник. Звук напугал не только людей, но и животных.

— Собаки до сих пор, как дурные, лают, — поделился в соцсетях один из горожан.

Некоторые уверены, что источником звука стал переход самолета на сверхзвуковую скорость. Официальных комментариев по поводу инцидента нет.
Фото для иллюстрации: соцсети.
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