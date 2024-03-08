Жителей Ростовской области напугал звук взрыва 8 марта

Фото для иллюстрации: Ростов.РУ

В Международный женский день жителей Ростовской области напугал звук взрыва. Грохот раздался 8 марта около 15:50.Его было слышно в Азовском районе. Некоторые люди утверждают, что после громкого звука задребезжали стекла, а у автомобилей сработала сигнализация.Люди в социальных сетях стали обсуждать произошедшее. Кто-то посчитал, что сработала система ПВО, другие - напротив, уверены, что источником грохота стал самолет.В специализированных ведомствах не давали никаких официальных комментариев.