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Жителей Ростовской области напугал звук взрыва 8 марта

Жителей Ростовской области напугал звук взрыва 8 марта
В Международный женский день жителей Ростовской области напугал звук взрыва. Грохот раздался 8 марта около 15:50.

Его было слышно в Азовском районе. Некоторые люди утверждают, что после громкого звука задребезжали стекла, а у автомобилей сработала сигнализация.

Люди в социальных сетях стали обсуждать произошедшее. Кто-то посчитал, что сработала система ПВО, другие - напротив, уверены, что источником грохота стал самолет.

В специализированных ведомствах не давали никаких официальных комментариев.

Фото для иллюстрации: Ростов.РУ
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