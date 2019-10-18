Жители Ростовской области смогут наблюдать звездопад Ориониды



Жители Ростовской области смогут наблюдать звездопад Ориониды. Астрономическое явление началось еще 2 октября, однако пик активности ожидается 21 и 22 октября.



Звездопад Ориониды получил имя по названию созвездия Ориона – во время наблюдения кажется, что из него вылетают метеоры. В пик активности потока они двигаются с большой скоростью. В час можно наблюдать до 30 вспышек, оставляющих белые, красные, оранжевые следы.



Вести наблюдения лучше всего с полуночи до утра. Вспышки можно увидеть в юго-восточной части неба.