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В Ростовской области в хвойных лесах не растут грибы

В Ростовской области в хвойных лесах не растут грибы
Жители региона жалуются на отсутствие грибов в лесах. По словам любителей «тихой охоты», сейчас не найти даже поганок.

Мария и ее друзья отправились на грибную прогулку 29 апреля. Они прошли много километров, но вернулись без грибов.

— Мы сегодня проехали за день почти 350 км, начиная от Горного леса, дальше в Каменске пошарились в сосновом, далее поехали в Михайловский лес, везде пусто. Мы вообще не нашли ничего, никаких поганок, ни съедобных, — рассказывает одна из жительниц Дона Мария.


Вероятно, причиной стало отсутствие дождей. Последний раз дождь был больше недели назад, и земля успела высохнуть.

— Все хвойные леса, где мы были сегодня, очень сухо всё. Я подкапнула немного, сухость полная, — добавила Мария. 


Рыболовы тоже столкнулись с проблемами. Из-за обмеления Дона и засухи у них нет поклевки. Они отметили, что весенний клев этого года хуже, чем в прошлые годы.
Фото: ИИ
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