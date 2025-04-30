В Ростовской области в хвойных лесах не растут грибы
Жители региона жалуются на отсутствие грибов в лесах. По словам любителей «тихой охоты», сейчас не найти даже поганок.
Мария и ее друзья отправились на грибную прогулку 29 апреля. Они прошли много километров, но вернулись без грибов.
Вероятно, причиной стало отсутствие дождей. Последний раз дождь был больше недели назад, и земля успела высохнуть.
Рыболовы тоже столкнулись с проблемами. Из-за обмеления Дона и засухи у них нет поклевки. Они отметили, что весенний клев этого года хуже, чем в прошлые годы.