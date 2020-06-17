Жители Ростовской области наблюдают солнечное гало

В последний день рабочей недели небо над Ростовской областью порадовало дончан красивым оптическим эффектом. Во всех уголках региона 19 июня люди наблюдают солнечное гало.Сегодня над головой — небольшая облачность, так что светило не прячется и предстаёт перед зрителем во всей красе. С самого утра несколько часов окольцовывает идеально круглое радужное кольцо. Дончане поделились снимками гало в Сети.Светящийся круг вокруг Солнца, Луны или других источников света (например, уличных фонарей) появляется, когда свет преломляется через кристаллы воды в перистых облаках, находящихся в нижних слоях атмосферы. Часто свет разлагается на спектр, благодаря чему наблюдатель и видит радугу. Такое явление появляется довольно редко.