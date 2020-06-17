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Жители Ростовской области наблюдают солнечное гало

Жители Ростовской области наблюдают солнечное гало
В последний день рабочей недели небо над Ростовской областью порадовало дончан красивым оптическим эффектом. Во всех уголках региона 19 июня люди наблюдают солнечное гало.

Сегодня над головой — небольшая облачность, так что светило не прячется и предстаёт перед зрителем во всей красе. С самого утра несколько часов окольцовывает идеально круглое радужное кольцо. Дончане поделились снимками гало в Сети.

Светящийся круг вокруг Солнца, Луны или других источников света (например, уличных фонарей) появляется, когда свет преломляется через кристаллы воды в перистых облаках, находящихся в нижних слоях атмосферы. Часто свет разлагается на спектр, благодаря чему наблюдатель и видит радугу. Такое явление появляется довольно редко.

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