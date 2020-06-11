С начала рабочей недели в Донецке будут массово отключать свет
В городе Донецке Ростовской области с начала рабочей недели будут отключать электроэнергию. Об этом сообщает Донэнерго.
Так, 15 июня с 9.00 до 16.30 света не будет на улицах Крайней, 1-42 и Волго-Донской, 34-48.
В этот же день с 9.30 до 15.00 без электричества останутся жители Димитрова, 69-98 и переулка Лесного.
16 июня с 9.30 до 12.30 не будет света по адресам:
• Кутузова, 3-13;
• Лазо, 13-27;
• Мира, 71-93;
• Стадионная, 31-82.
С 9.00 до 17.00 отключения ждут дончан, проживающих на улицах: Комсомольской, 7-22; Циолковского, 27-52; Заслонова, 3-25, 30-52, Черняховского.