Фото: Нейросеть

Жители Ростовской области 12 апреля смогут наблюдать Розовую Луну. Об этом астрономическом явлении и его особенностях для ростовчан рассказала Наталья Стрекачева, сообщает DonDay.Издавна фазы Луны, особенно полнолуние, играли важную роль в определении начала новых месяцев и смены времен года. Древние культуры давали уникальные имена каждому полнолунию.По словам Натальи, апрельское полнолуние известно под разными названиями в разных культурах, включая Розовую, Пионовую и Пасхальную Луну. Каждое из этих названий прекрасно и имеет свою историю.Розовой Луну назвали индейцы, обратив внимание, что во время этого астрономического явления распускаются шиловидные флоксы, одни из первых весенних цветов, цветущих в апреле.В 2025 году апрельское полнолуние примечательно тем, что диск Луны будет казаться меньше из-за увеличенного расстояния от Земли, создавая иллюзию микролуния.Наталья отмечает, что полнолуние оказывает сильное влияние на энергетику человека: 13 апреля усилится внутренняя сила и активность. Считается, что этот эффект Пионовая Луна будет оказывать в течение двух недель.Нумеролог советует использовать продуктивность апрельского полнолуния для завершения дел, символом чего является Розовая Луна. Этот день подходит для защиты проектов или публичных выступлений, позволяя успешно завершить прошлые задачи.Однако начинать новые проекты пока не рекомендуется. Наталья подчеркивает, что весеннее полнолуние благоприятно для дел из прошлого.В день Пионовой Луны не стоит заключать важные сделки, так как энергия Весов может выявить дисбаланс и привести к скрытым проблемам.Также не следует принимать решения под давлением, чтобы избежать импульсивных ошибок. Важно уделить внимание здоровью, так как Луна в Весах усиливает стресс. Следует избегать перегрузок и недосыпания.Кроме того, стоит избегать накопления обид, так как даже небольшая недомолвка может перерасти в конфликт.