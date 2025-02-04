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Из-за сильной метели в Ростове образовались восьмибалльные пробки

Из-за сильной метели в Ростове образовались восьмибалльные пробки

Утром 4 февраля Ростов-на-Дону оказался в эпицентре восьмибалльных заторов. Непрекращающийся снегопад заставил множество горожан опоздать на работу и занятия.

Отметим, что ночью 4 февраля город охватила сильнейшая метель, что привело к образованию масштабных пробок по всему городу.

Практически все районы оказались заблокированы, причем самая сложная ситуация наблюдается в Северном и Суворовском районах. Автобусы застряли в снежных сугробах, некоторые из них вообще сломались. Улицы Зрелищная, Сосновая, Вавилова, Белоусова, Королева, Особенная, Шеболдаева, Немировича-Данченко, Михаила Нагибина и Добровольского парализованы.

В центре города пробки сковали Большую Садовую, Буденновский, Красноармейскую и Ворошиловский. В Западном районе водители практически не двигаются по Стачкам, Интернациональной и Всесоюзной.

Пешеходам и водителям настоятельно рекомендуется соблюдать правила дорожного движения в снежных условиях.
Фото: Donday
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