После ЧП из-за атаки БПЛА под Воронежем ростовчане застряли в поезде

Фото: DonDay

Жители Ростовской области застряли в поезде из-за ЧП после атаки дронов под Воронежем. Инцидент произошел 28 декабря около 03:30.По информации губернатора Воронежской области, уничтоженный беспилотник в данной местности привел к обрыву контактной сети на железной дороге из-за упавших обломков.Это стало причиной задержки двенадцати поездов: 144 Москва – Кисловодск, 502 Москва – Адлер, 114 Москва – Краснодар, 20 Москва – Ростов, 310 Воркута – Адлер, 97 Симферополь – Москва, 113 Краснодар – Москва, 11 Анапа – Москва, 251 Владикавказ – Санкт-Петербург, 143 Кисловодск – Москва, 6306 Евдаково – Россошь, 6399 Сагуны – Лиски.Для ликвидации последствий на место обрыва прибыли оперативные службы. Максимальная задержка поездов составила более трех часов. Сейчас движение поездов восстановлено, однако многие жители Ростова не смогут прибыть в донскую столицу вовремя из-за длительной внеплановой остановки. Некоторым пришлось перенести или даже отменить встречи.