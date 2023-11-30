Жители Ростова просят снести гаражи, где бездомный сжег собутыльников

Фото: Жители Ростова-на-Дону.

Ростовчане просят убрать гаражи, в одном из которых бездомный сжег собутыльников. Жители дома № 98/67 обратились в редакцию Rostov.ru c просьбой придать проблемному вопросу общественный резонанс.Во дворе жилого дома расположены три бесхозных гаража. Владельцы двух из них давно живут за границей, а в третьем хозяева складируют товар своего магазина.- Я живу в этом доме уже более 10 лет, и все эти годы мы с соседями периодически наблюдаем, как в этих гаражах происходят какие-то происшествия, - поделилась жительница дома - Виктория. - Из-за того что гаражи бесхозные, там постоянно собираются асоциальные личности, пьют алкоголь и принимают наркотики. Там уже не раз был пожар. Мы не можем выпустить детей гулять во двор, потому что боимся, что они пойдут туда.По словам Виктории, соседи не раз обращались в администрацию Октябрьского района Ростова-на-Дону с просьбой демонтировать бесхозные гаражи. Однако бюрократия сработала на все сто.- Представители администрации сообщили, что земля на месте гаражей муниципальная. Они повесили на дверь объявление с просьбой явиться с документами на право владения гаражами, потому что в противном случае их лишат собственности в судебном порядке, а гаражи снесут, - продолжила Виктория. - Но как люди могут явиться в мэрию, если они давно не живут в этой стране?Последней каплей для жителей опасного двора стал трагический случай. Ранним утром 28 ноября в одном из гаражей произошел пожар, в котором сгорел бездомный. Как выяснилось позже, в этом гараже была пьянка. Один из мужчин оставил друзей, облил гараж бензином и поджег. Один из собутыльников сгорел, а второго едва спасли.Ростовчане очень переживают за своих детей и не хотят, чтобы опасные гаражи находились в их дворе. Они просят привлечь внимание властей к проблеме и снести конструкции, пока там не произошла еще одна трагедия.