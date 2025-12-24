Скончался экс-заместитель председателя Ростовского областного суда
Умер бывший заместитель председателя Ростовского областного суда. Борис Николаев скончался 16 декабря 2025 года в возрасте 83 лет.
Карьера судьи началась в 1982 году. С 1982 по 1984 годы он работал на должности судьи Ростовского областного суда, затем заместителем председателя Ростовского областного суда (1984 - 1995 гг.), председателем Совета судей Ростовской области (1993 – 1995 гг.).
Борис Николаев председательствовал при рассмотрении первого дела в истории Дона с участием присяжных заседателей.