Скончался экс-заместитель председателя Ростовского областного суда

Умер бывший заместитель председателя Ростовского областного суда. Борис Николаев скончался 16 декабря 2025 года в возрасте 83 лет.

Карьера судьи началась в 1982 году. С 1982 по 1984 годы он работал на должности судьи Ростовского областного суда, затем заместителем председателя Ростовского областного суда (1984 - 1995 гг.), председателем Совета судей Ростовской области (1993 – 1995 гг.).

Борис Николаев председательствовал при рассмотрении первого дела в истории Дона с участием присяжных заседателей.
Фото: Ростовский областной суд.
