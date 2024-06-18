Жители Ростова пожаловались на небезопасную детскую площадку на 2-й Краснодарской

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Жители Ростова пожаловались на небезопасную детскую площадку на улице 2-й Краснодарской. 18 июня они опубликовали фотографии в социальных сетях.По словам жильцов, детские качели нуждаются в замене, а вся территория требует капитального ремонта. Дети могут получить травмы, катаясь на качелях, сделанных из гнилых досок и ржавых деталей.- Когда же наконец детские площадки приведут в порядок? - задаётся вопросом Татьяна Т.В донской столице есть и другие небезопасные детские площадки. Например, в микрорайоне Суворовском и на улице Скачкова.