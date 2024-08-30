Жителям Ростовской области посоветовали не пить водопроводную воду

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В Цимлянском районе Ростовской области специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды. Как сообщила местная администрация 26 августа, результаты исследований показали, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.Специалисты проверили качество воды в районе пляжа поселка Сарке, пляжа базы отдыха «Чайка», городского пляжа Цимлянска, берегового водозабора, реки Дон и котлована реки Кумшак.Прежде чем пить воду из-под крана, ее необходимо прокипятить. Кроме того, не стоит купаться в реках и других водоёмах.