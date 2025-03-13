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Жители не смогут купить билеты на перелет ростовским Азимутом 15 марта

Жители не смогут купить билеты на перелет ростовским Азимутом 15 марта
Жители 15 марта не смогут купить билеты на перелет ростовским Азимутом. Об этом рассказали сотрудники авиакомпании.

По последним данным, зайти на сайт нельзя будет с 06:00 до 10:00. Невозможно в этот день оформить, вернуть, обменять или аннулировать билеты. Это же касается дополнительных услуг.

Причиной стали технические работы в онлайн-сервисе.

Напомним, ранее самолеты ростовской авиакомпании Азимут не раз возвращались в аэропорт или вовсе не вылетали из-за технической неисправности. А в ноябре 2024-го лайнер Sukhoi Superjet 100-95LR загорелся в Турции. В момент ЧП на борту находился 91 человек. Но, к счастью, никто не пострадал.

После всех инцидентов сотрудники Азимута пытаются наладить работу авиакомпании.
Фото: Азимут
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