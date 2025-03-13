Жители не смогут купить билеты на перелет ростовским Азимутом 15 марта

Фото: Азимут

Жители 15 марта не смогут купить билеты на перелет ростовским Азимутом. Об этом рассказали сотрудники авиакомпании.По последним данным, зайти на сайт нельзя будет с 06:00 до 10:00. Невозможно в этот день оформить, вернуть, обменять или аннулировать билеты. Это же касается дополнительных услуг.Причиной стали технические работы в онлайн-сервисе.Напомним, ранее самолеты ростовской авиакомпании Азимут не раз возвращались в аэропорт или вовсе не вылетали из-за технической неисправности. А в ноябре 2024-го лайнер Sukhoi Superjet 100-95LR загорелся в Турции. В момент ЧП на борту находился 91 человек. Но, к счастью, никто не пострадал.После всех инцидентов сотрудники Азимута пытаются наладить работу авиакомпании.