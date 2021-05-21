Ростовчане пожаловались на плачевное состояние моста через реку Темерник

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на плачевное состояние путепровода через реку Темерник. Соответствующую информацию они разместили в социальных сетях города.- В таком состоянии мост находится уже очень долго. Видимо будем ждать пока разрушится, благо не долго осталось,- с иронией пишут ростовчане.Путепровод находится в переулке Подпольном. По словам очевидцев, по нему ежедневно проезжают фуры и другие большегрузы, поэтому в скором времени конструкция может просто не выдержать и рухнуть.