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На роковом перекрёстке в Ростове установили светофор

На роковом перекрёстке в Ростове установили светофор
В Ростове-на-Дону установили светофор на перекрёстке, где чуть ли ни каждую неделю происходили аварии. Местные жители уже прозвали роковым пересечение улицы Белорусской и переулка Днепровского.

За последние несколько месяцев там произошло порядка десяти ДТП. Конечно, их можно было избежать, если бы водители соблюдали правила ПДД. Но когда аварий стало становиться всё больше, ростовчане начали писать петиции об установке светофора. В пабликах и на общественном городском портале они призывали власти регулировать движение на перекрёстке. И, наконец, долгожданный светофор появился.

Однако, среди жителей нашлись те, кто против его установки. По их словам, теперь на указанном участке дороги будут постоянный пробки.

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